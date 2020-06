En las últimas horas, el jugador de la Selección Peruana, Edison Flores, está bajo la mirada atenta de los peruanas, quienes se resisten a creer que se haya atrevido a sacar ‘los pies del plato’.

Una página de espectáculos en Instagram ha ‘echado’ al jugador, dejando en evidencia que habría estado en coqueteos con una jovencita de 20 años y que no sería su esposa, Anita Siucho.

¿Separación a la vista?

Solo Anita se ha pronunciado en Instagram con un desconcertante mensaje: "No lastimo a quien me lastimó (...) Solo me alejo y me vuelvo indiferente. Pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día regresará”.

Farfán habla de ‘Orejas’

Y como todos hablan del ‘Orejitas’, en redes sociales han recordado la vez que Jefferson Farfán lo desenmascaró y dijo que de ‘tranquilo’ no tenía nada.

“El cojudito no más se hace, esos son los más bravos”, delató la ‘Foquita’ en conversación con Paolo Guerrero en febrero de 2020.

No solo eso, en el 2019, Farfán dijo esto: “Piensan que ‘Orejas’ es tranquilo, no tiene nada de tranquilo, es más vivo que todos”.

Y en el 2018, a Jefferson le preguntaron quién era el jugador más tranquilo de la Selección Peruana, y él respondió etiquetando a Edison Flores: “Eso piensan todos, te haces el cojudito, pero si supieran”.

