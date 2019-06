Edith González planeó su funeral: se despidió de sus amigos y quiso mariachis

La muerte de la reconocida actriz Edith González tomó por sorpresa no solo a sus seguidores, sino también a las personalidades del espectáculo. Aunque, los amigos más cercanos de la mexicana lograron verla días antes de su fallecimiento e incluso despedirse el mismo día de su deceso.

Katie Barberi fue una de las que pudo decirle adiós, además contó que Edith González a pesar de estar internada casi un mes en el hospital pudo planear su funeral. "Si alguien podía coordinar hasta su propia despedida era esa mujer, tenía una entereza y capacidad de llevar 16 cosas a la vez. Ella retó a la vida siempre en eso, hasta el final", indicó.

Incluso, Barberi sostuvo que logró verla porque fue Edith quien la llamó. "El hecho de que tuviera un segundo para llamarme, le agradeceré toda la vida. Recibí un mensaje de WhatsApp en el que me decía: 'estoy en el hospital, las cosas no están muy bien, me gustaría hablar'. La llamé y no obtuve respuesta ni por mensaje, así que decidí viajar a la Ciudad de México", mencionó en el funeral.

"Ya casi no podía hablar, dijo muy poco de hecho, porque le costaba ya mucho trabajo hablar, más bien escuchó y sólo traté de decirle algunas palabras que la divirtieran y la hicieran reír", comentó cuando fue a saludarla.

El periodista Luis Magaña, también se refirió en su columna del periódico El Universal, que Edith le pidió a su hermano que una vez que tuviera "muerte cerebral" la desconectaran "y la dejaran ir en paz", tal como ocurrió el pasado jueves 13 de junio.

La actriz Leticia Calderón, amiga de Edith resaltó que "quería mariachis en el teatro de la ANDA, ahí quería ser velada". Edith se despidió de sus amigos y les pidió discreción. "Quiso irse en paz, como fue siempre su estilo, como una dama fina y elegante".