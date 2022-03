En la emisión de este jueves de “América Hoy”, Christian Domínguez se refirió a las recientes declaraciones de Isabel Acevedo ‘Chabelita’, quien frente a las cámaras de “Magaly TV: La Firme” desmintió que haya obligado al artista a elegir entre su romance y la relación con su hijo.

Luego que el líder de “Gran Orquesta Internacional” hiciera su descargo, sus compañeros del matutino también dieron sus opiniones.

Sin embargo, el que más sorprendió fue Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, pues reveló era el estado sentimental de Isabel Acevedo en el momento que empezó su romance con Domínguez.

“¿Ella tenía pareja (cuando empezó su romance con Christian Domínguez) ?, ella ayer ha dicho que no tenía pareja… Edson, tú, en ese momento, también eras bailarín en la academia, también estabas participando”, interrogó Brunella a Dávila.

Ante la consulta, ‘Giselo’ aclaró que no le gusta meterse en este tipo de polémicas; sin embargo, ante la insistencia de sus compañeros, comentó: “Bueno, yo no me meto en esas cosas, pero tengo entendido que Kelvin Valdizán, que es gran amigo mío, era la pareja de Isabel Acevedo, todos los bailarines sabíamos”.

