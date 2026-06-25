El reconocido cantautor ayacuchano Edwin Montoya Rojas, considerado una de las máximas figuras de la música andina peruana y conocido por el público como “El Puquiano de Oro” y “El Señor del Huayno”, celebrará sus 66 años de trayectoria artística con un emotivo Gran Almuerzo Show, una jornada especial que reunirá música, recuerdos y sentimientos para rendir homenaje a una vida dedicada a difundir la identidad cultural del Perú.

El evento se realizará este domingo 28 de junio, desde la 1:00 de la tarde en el Centro de Convenciones Bolívar – Pueblo Libre. Entradas en Teleticket. Será una celebración única para disfrutar en familia y rendir homenaje a una de las voces más emblemáticas y queridas de la música andina peruana.

Con una carrera respaldada por Discos de Oro, múltiples reconocimientos y una extensa producción musical, Edwin Montoya se ha consolidado como uno de los artistas más representativos del huayno peruano, llevando su arte a diversos escenarios nacionales e internacionales y conquistando a varias generaciones con canciones que forman parte de la historia musical del país.

Nacido en Puquio, provincia de Lucanas, Ayacucho, Montoya inició su camino artístico hace más de seis décadas. Integró importantes agrupaciones como “Los Heraldos de Puquio”, colaboró con “Los Puquiales” y posteriormente conformó el recordado trío “Los Tres del Perú”, antes de iniciar una exitosa carrera como solista, compositor e intérprete.

A lo largo de su destacada trayectoria, Edwin Montoya ha sido responsable de popularizar canciones que hoy forman parte del patrimonio musical del país. Entre ellas destaca “Por Dios que no”, tema que interpretó originalmente en versión huayno, convirtiéndose en el primer artista en grabarlo y difundirlo masivamente. Con el paso de los años, la canción fue versionada por diversos intérpretes y agrupaciones de cumbia, alcanzando una gran popularidad en el Perú y trascendiendo fronteras hacia países como Argentina y otras naciones de Sudamérica, consolidándose como uno de los temas más reconocidos nacidos del repertorio andino peruano.

La celebración contará con la participación de reconocidos artistas invitados como Nancy Manchego, destacada intérprete de la música andina; Kiko Revatta, una de las voces más representativas de la música ayacuchana; y Saywa, reconocida embajadora de la música andina contemporánea.

Durante el espectáculo, Edwin Montoya realizará un recorrido por las distintas etapas de su carrera artística e interpretará algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos “Dulce Ausencia”, “Puquio Querido”, “Yo Soy el Huayno”, “Por Dios que No” y muchas otras canciones que han acompañado la vida y los sentimientos de miles de peruanos.

“Cumplir 66 años de trayectoria es un regalo de Dios y del cariño del público. Mi compromiso sigue siendo el mismo: cantar con el corazón para mi tierra, para Ayacucho y para todo el Perú”, señala el artista, quien continúa vigente llevando el mensaje de nuestras raíces a través de su música.

Más que una celebración artística, este encuentro será un reconocimiento a una vida dedicada a preservar, promover y engrandecer la música peruana, reafirmando el legado de un artista que sigue emocionando al público con la misma pasión de sus inicios.