Hace unas semanas, el actor colombiano Gregorio Pernía, más conocido como el ‘Titi’ por su papel en la serie Sin Senos sí hay Paraíso, llegó al Perú para presentar la película peruana “Mi novia es él”, la cual protagoniza junto a Edwin Sierra y Melissa Paredes.

Sin embargo, las cámaras de Magaly TV La Firme mostraron un ampay del ‘Titi’ tocando a una mujer a pocos metros de su esposa Erika Farfán.

El propio Gregorio Pernía se defendió y señaló que no le faltaba el respeto y su esposa también lo avaló, asegurando que a él le gusta dar mucho amor.

El Titi salió de discoteca junto a una fémina

Ahora, Edwin Sierra hizo lo propio y defendió al colombiano. En una entrevista para Diario Ojo, la popular ‘Fuana’ sacó cara por el ‘Titi’ y aseguró que “él es así”.

“Él las aclaró (las imágenes), él es así, él es apapachador, él es chévere, un tipo muy amable”, señaló Edwin Sierra.

“En Colombia tuvo un carganmontón en redes, porque ahora las redes son así, porque él besó a una señora vendedora de la calle y la gente ‘ayy como así’, pero él es así, él a mí cuántas veces me ha besado (risas), a los hombres les da beso, él es muy lindo, es un tipo muy chévere, es muy sencillo y, a veces, hay artistas que están con ínfulas, que no me toques y él dice: “no, al final todos nos morimos, nos vamos y nada nos llevamos, lo que nos llevamos son estos abrazos””, agregó.