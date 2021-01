Efraín Aguilar, actor, director, productor y maestro de actuación, enfrenta un nuevo reto que lo aleja de los escenarios y lo acerca a la política. Su apuesta no es producto de la improvisación, “Betito” habla en serio, quiere ser congresista por Renovación Popular y tiene las ideas claras. Siente que es el momento que había estado esperando, pero eso sí, aclara que su pasión por las tablas seguirá presente, solo le pondrá una pausa si es que el pueblo le da sus votos y una curul.

“Para un actor el telón nunca cae, ni se cierra para siempre, eso está descartado. Me corresponde luego de que pase esta crisis rehacerme y volver a mis raíces, ser de nuevo el artista y el productor emprendedor que siempre he sido. En cuanto a la política, creo que cuando uno llega a cierta edad tiene que comenzar a devolver algo de lo que te dio la vida y yo he recibido mucho, sobre todo de mi país”, dice Aguilar.

Aguilar postula con el número 16 para el próximo Congreso y por Renovación Popular.

-Muchas veces las palabras suenan lindo, pero en concreto, ¿qué harás si llegas al Congreso?

Trabajaré duro para legislar a favor de la educación y la cultura que está tan venida a menos. Eso yo no lo puedo hacer solo, tengo que buscar coincidencias, alianzas con otros parlamentarios para poder llegar a un acuerdo y plantear una nueva ley del artista, una nueva ley de la educación. Esas son mis prioridades.

-Ojalá y encuentres gente capaz, nuestros últimos congresistas no han sido los mejores.

Perdóname, ahí sí discrepo contigo, el anterior que cerraron era mucho mejor que este último.

-¿Entonces el remedio fue peor que la enfermedad?

El actual es impresentable, solo nos queda el recuerdo de cuando verdaderas eminencias llegaban al Congreso y sobre todo a la cámara de senadores.

Si ganas una curul podrías tener de compañero a Vizcarra. ¿Qué opinas de su postulación?

Me parece una desfachatez que postule; realmente de Vizcarra pienso que es un aventurero, no quiero ponerle más adjetivos calificativos porque serían de los peores. Solo te puedo decir que en él veo a la traición, que es una de las peores actitudes que puede tener el ser humano.

¿Y Sagasti como su reemplazo en la presidencia?

Demuestra una incapacidad total de lo que significa ser un estadista.

Ya que hablamos de futuros mandatarios, ¿qué opinas del puntero Forsyth?

Me da pena, siento que es un muchacho de quien se están aprovechando. Nunca he conversado con él, pero en cuanto habla de algún tema importante, no ata ni desata. Pienso que es ignominioso que un candidato como él nos pretenda gobernar.

¿El moradito Julio Guzmán era tu amigo?

Yo he sido moradito, y es más, Julio iba al Canout a tomar desayuno conmigo muchas veces. Pero rompo con él cuando se junta con la caviarada; doy un paso al costado porque no puedo pertenecer a un partido que no es profamilia y está a favor del aborto. Por eso, me inscribí en Renovación Popular con Rafael López Aliaga que son contrarios a esos postulados.

-Sigamos pasando lista, ¿cómo ves a Keiko y Acuña?

Ella es un accidente de la política en el país, es el resultado de un gobierno que nos llevó a conocer desde dentro lo que es la corrupción. Y con respecto a Acuña, él tiene mucho dinero, una gran organización política, pero su nivel cultural es deprimente, por decir lo menos.

“Muchas veces se echa la culpa a la televisión por la escasa formación de los jóvenes, pero la verdadera responsabilidad está en las autoridades educativas”, dice el productor.

