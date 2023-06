El repentino cambio físico de Eiza González ha sido un misterio para muchos desde su primera aparición en la TV y ella decidió acabar con los rumores que adjudican su belleza a una visita con el cirujano y explicó lo que hizo para lucir como ahora.

El portal ‘UPSOCL’ resaltó en una reciente nota informativa que el rostro de Eiza González en sus primeros días en la TV era más redondo y su nariz era parte de su sello personal y hoy luce un cara más fina y la nariz más delgada, pero ella niega que se haya ido con un cirujano plástico.

Todo sucedió cuando en un programa de TV el doctor Fernando Guerrero usara como ejemplo a Eiza González para demostrar los beneficios de hacerse una ‘bichectomía’, el video se viralizó y la actriz y modelo decidió intentar desmentir al experto y confesó su versión.

“Sabes que, no me las quité, las bolas Bichat, mi cara adelgazó así por procesos que yo he tenido en diferentes situaciones, pero no me las he quitado”, de esta forma es como Eiza negó haberse sometido a una cirugía estética, pero en redes sociales muy pocos creyeron su versión.

TE PUEDE INTERESAR