Dicen que nadie es profeta en su tierra y “Melcochita” podría dar fe de ello. Pablo Villanueva es un sonero destacado, aplaudido y premiado en Estados Unidos y Europa. Fue preseleccionado a un Grammy Latino y ha cantado con los grandes como Celia Cruz, Johnny Pacheco, Willie Colón y Tito Puente. Él lamenta que sus canciones no suenen en las radios peruanas.

Aunque la comicidad llegó a su vida de casualidad, cuando Augusto Ferrando lo descubre, para “Melcochita” la música está primero. Por ello, a sus 90 años, el sonero ha decidido bajarse de los escenarios con un concierto de despedida mañana sábado 26 de septiembre. Artistas como Daniela Darcout, Septeto Acarey, Brunella Torpoco, Camagüey, entre otros, rendirán un merecido homenaje al sonero. ¡Sí vayan!

- ¿Por qué quieres despedirte de los escenarios?

Porque más vale la salud que trabajar. Con el trabajo haces plata, pero si te mueres, ¿qué haces con el dinero?

- ¿A qué edad empezaste en la música y qué instrumentos tocas?

Empecé a los 6 años. Toqué percusión, batería, tumba y bongó. Mi hermano Miguel me enseñó a tocar la tumba a los 15 años y luego aprendí batería mirando a otros músicos. Acompañé a grandes figuras como Chubby Checker, Bill Haley y sus Cometas, y Cantinflas.

- ¿Qué vino primero, la música o la comicidad?

La comicidad fue de casualidad. Yo tocaba la batería en un club y Augusto Ferrando me vio, pensó que tenía carisma y me llevó a la Peña Ferrando. Él me hizo cómico, pero a mí me gusta más la música que la comicidad.

Fue Augusto Ferrando quien lo llevó al mundo de la comicidad.

- Pero en el Perú te conocen más como cómico que como músico

Por supuesto.

- ¿Lamentas eso?

Lamento que en Perú no pasen mi música en la radio, aunque en el mundo latino sí la ponen.

- Claro, como la canción “Pegaso” que la cantan los Latin Brothers. ¿Cómo nació?

Cuando era niño jugaba con una escoba diciendo “caballito”. De ahí inventé la historia de Pegaso, un caballo que no era de carrera, pero al ver a su dueño emocionado en la tribuna, hizo un esfuerzo sobrehumano y ganó la carrera solo por satisfacer a su amo.

- También tuviste una etapa roquera con Los York’s, ¿cómo fue esa experiencia?

Fue casualidad. Faltaban integrantes en el grupo, así que Manuel Guerrero de discos MAG me pidió ideas sobre una pista musical. Le pedí la pista e inventé 12 canciones en ese mismo instante.

- La improvisación es tu fuerte

La improvisación es un talento que no se estudia en la universidad. Ninguno de mis hijos mayores heredó este talento en la comedia, pero a una de mis hijas, a Esperanza, le gusta el piano; y a Cecilia le gusta bailar.

- ¿Cuál es tu secreto para mantenerte vigente como artista a los 90 años?

Ir al ritmo de cómo va el mundo y adaptarse a lo que pide el público, aunque a veces no me gusten las letras de la música actual por considerarlas vulgares. Además, evito preocuparme por los problemas porque preocuparse no soluciona nada.

- Has grabado y compartido escenario con leyendas como Celia Cruz y los grandes de la Fania, ¿te sientes profeta en tu tierra?

Grabé con figuras de la salsa dura como Johnny Pacheco, Willie Colón, Tito Puente y los trombonistas de la Fania. En el extranjero, como en Nueva York (donde fui Mariscal de Desfile) o en Europa, valoran mucho mi trayectoria. En Perú a veces hay envidias en los medios, pero lo más importante para mí es el cariño directo del pueblo en vida.

- ¿Cómo será tu gira de despedida de los escenarios?

Cuelgo el terno en los escenarios de orquesta porque exige bailar y estar parado una hora completa. Mi gira arranca con el show en Lima el 26 de septiembre, seguido de Tacna el 8 de octubre y Arequipa el 31 de octubre.

- ¿Cómo quieres que te recuerde el público peruano?

Quiero que me recuerden como alguien gracioso que hizo reír a tres generaciones y que nunca le hizo daño a nadie.

- ¿Cuáles son tus planes para esta nueva etapa de tu vida después de tu despedida de los escenarios?

Estar tranquilo en mi casa, comer, dormir y trabajar eventualmente, disfrutando con mi familia y viendo a mis hijas bien encaminadas y logradas en la vida. Trabajar hasta que el señor me recoja.

- ¿Estás preparado para cuando llegue la muerte?

Claro. Ya me he enamorado. La gente habla (de su relación con Heydi Amado), dicen “Romeo y su nieta”. Que hablan lo que les dé la gana. Pero yo sé cómo es ella y nos comprendemos. El corazón es el que manda.

El reconocido cómico peruano Pablo Villanueva "Melcochita" (90 años), inició una mediática relación con Heydi Amado (22 años). FOTO: Fernando Sangama / @photo.gec)

- ¿Te gustaría quedarte con ella hasta que Dios te lleve?

Hasta que la muerte nos separe.

ALGO MÁS

El concierto de “Melcochita”, “La despedida del sonero”, será mañana sábado 26 de septiembre en el C.C Parque de la Amistad, en Surco. Entradas en Teleticket.