Días atrás, Alondra García Miró causó indignación en las redes sociales tras afirmar públicamente que priorizaba su relación antes que su carrera de actriz. Recientemente, “Choca” Mandros le hizo la misma pregunta a Yahaira Plasencia, quien se encuentra con Jefferson Farfán en Rusia.

“Tú viste que a Alondra la criticaron un poco porque Paolo no atracaba verla besándose con otro y ella dijo que su prioridad era su relación, luego dijo que no era exactamente lo que quiso decir... ¿El amor o tu chamba?”, le preguntó en un live de América TV.

La salsera comentó que, en efecto, en algún momento pensó en elegir pues tuvo una conversación con su productor, Sergio George, quien le advirtió lo complicado que era mantener una relación cuando se empieza una carrera artística.

"Lo conversé alguna vez con Sergio y me dijo que un artista que recién está empezando a formar su carrera y va a tener demasiados viajes, es complicado mantener una relación, llevar una relación. Pero me dijo que hay momentos en que sí ha visto relaciones que se han llevado bien cuando ambos son artistas o actores. Yo pienso que sí, si le pones importancia, sí, pero si realmente estas enfocada en lo tuyo, bueno pues, te quedas sola. Eso depende de cada persona”, explicó Yahaira.

Sin embargo, la salsera fue enfática en señalar que no le teme a la soledad y dejó entrever que sería igual de feliz sin Jefferson Farfán a su lado: “No (temo a la soledad), yo he estado casi tres años soltera y tranquila, trabajando, feliz de la vida, saliendo, divirtiéndome”.

De hecho, contrario a lo que dijo Alondra García Miró, Yahaira Plasencia aseguró que ella es feliz con o sin Jefferson Farfán.

“Yo siempre soy feliz, siempre he sido feliz porque tengo a dios en mi corazón, porque tengo a mi familia bien, sana, con salud, gracias a dios siempre he tenido trabajo. Llegan cosas que complementan de repente y te hacen aún más feliz, pero en realidad las personas tiene que ser felices porque la felicidad depende de uno, no de nadie (alguien). Si tú aprendes eso, es así”.

