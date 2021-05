La conductora Gisela Valcárcel sorprendió a propios y extraños al dar un consejo a Paula Manzanal luego de la polémica que protagonizó durante la semana con Ignacio Baladán.

En la gala de “El artista del año”, Paula Manzanal dijo estar contenta porque Fabio Agostini había admitido que ella le gustaba: “Muy halagada, me parece un chico guapísimo, lo conozco ya bastante tiempo y me gustó que tenga los pantalones para decir: me gusta Paula”.

“Te voy a decir algo Paula: a mí me encanta el hombre con pantalones y la mujer también, el hombre también con su poco de falda y la mujer también”, señaló Gisela Valcárcel.

“Ese poco de falda yo le llamo a la elegancia, a la caballerosidad que deben tener los hombres y el poco de pantalones de las mujeres me gusta cuando uno puede decir: te amo, me gustas así el mundo se me caiga a pedazos”, agregó.

En ese sentido, Gisela Valcárcel confesó que alguna vez le dijo a una pareja que la iba a seguir amando: “Yo no sé si a ti, Paula, o yo no sé si tú, pero alguna vez le dije ‘allá tú, pues, pero yo te voy a seguir amando, ese no es mi problema’, porque en realidad, uno es capaz de seguir amando y a veces no hay que negarlo”.

Fotos y videos: América TV

