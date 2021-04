Gisela Valcárcel regresó a la pantalla chica con el estreno de “El artista del año”. La conductora comenzó su espacio televisivo con un emotivo discurso, donde hizo referencia a los pacientes que luchan contra el coronavirus (COVID-19).

Además, Valcárcel agradeció al personal de primera línea en lucha contra el COVID-19. “Quiero que el primer aplauso sea para quienes desde marzo pasado han estado en primera línea dándonos esperanza, amor y pasión. A cada médico, enfermero, policía, bombero, a los muchos que nos hicieron sentir que podíamos avanzar y que no nos íbamos a quedar sin tener esta oportunidad, quiero que mis compañeros me acompañen a aplaudir a estas personas que he querido aplaudir desde el primer día”, comentó.

La presentadora lució un vestido rojo en el estreno de su programa y se agachó para tocar el piso de su set de televisión, un ritual que ella hace con cada lanzamiento televisivo. Sin embargo, Gisela no contó con que su atuendo no le permitiera levantarse del suelo.

Al verse en aprietos, Valcárcel volvió a intentarlo y finalmente logró el equilibrio para ponerse de pie y seguir con su programa.

Cabe mencionar que Juan Carlos Orderique acompaña a Gisela en la conducción de “El artista del año”. Mientras que Tilsa Lozano, Santi Lesmes, Aldo Miyashiro y Denisse Dibós son parte del jurado.

El artista del año: Gisela Valcarcel y su sentido mensaje en el estreno de su programa

