La noche del sábado 11 de diciembre, luego que César Vega admitió públicamente que sigue enamorado de Suu Rabanal en “El artista del año”, la cantante de Son tentación no descartó la posibilidad de retomar su relación.

“Lo ha declarado a nivel nacional, así que todos lo sabemos”, respondió Suu Rabanal cuando Gisela Valcárcel le preguntó si sabía que César Vega seguí enamorado de ella.

Inicialmente, Suu Rabanal no quiso dar muchos detalles de la ruptura con el salsero: “Siento que yo soy ppublica, sí, trabajo para el público, pero no soy una persona mediática”.

“La ley, de la puerta de mi casa para adentro, siempre ha sido que los problemas y las felicidades y todo, queda adentro. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden malinterptretar las cosas y uno ya no vive igual, porque aunque uno diga no me afecta o esto me llega, de alguna u otra manera afecta, peor aún cuando hay niños, entonces tenemos una hija a quien amamos y queremos que eso quede siempre así”, explicó la artista.

Sin embargo, poco después Suu Rabanal admitió que podría volver con César Vega, ya que tienen una familia: “No se cierra la posibilidad de nada, tenemos una linda hija y definitivamente una familia no la encuentras a la vuelta de la esquina, uno lucha por tener una familia. Creo que los que quieren una familia, van a luchar siempre”.

