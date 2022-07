Hay películas sobre el Premio Nobel de Literatura que hablan desde el camino difícil del escritor o de ciertas trampas, como se cuenta en la excelente cinta “La esposa” con Glenn Close. Pero hay un filme argentino que llevó ese momento a la comedia dramática, enfocándose en un autor que debe volver a su país porque ya no puede escribir más.

La cinta, de esta manera, se ha metido en medio de los clásicos modernos de su país y, por qué no, de las historias en lengua hispana. Además de que fue premiada con el Goya y su protagonista se llevó la Copa Volpi al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la historia se ganó un gran público por su irreverencia.

Nos estamos refiriendo a “El ciudadano ilustre” (2016), la película de Gastón Duprat y Mariano Cohn, que fue protagonizada por el genial Óscar Martínez. La película está disponible en Netflix y te contamos más de una apuesta imperdible.

Mantovani luciendo la medalla de su pueblo (Foto: Aleph Media)

¿DE QUÉ TRATA “EL CIUDADANO ILUSTRE”?

“El ciudadano ilustre” es Daniel Mantovani, un escritor argentino que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Desde su discurso por el máximo galardón literario, se nota que la concepción del autor es salirse de los bordes, defender la autonomía artística, a pesar de que acepta el premio entregado por reyes y la academia más conservadora del planeta.

Pero esa idea de que es un reconocimiento que lo condena no es su único problema. El principal dolor de cabeza del narrador es que no puede escribir. No le sale una nueva historia al pobre Mantovani que radica en Europa desde hace cuarenta años, cuando dejó Salas, un pueblo perdido en la provincia de Buenos Aires.

Sin saber qué hacer para volver al ruedo de la escritura, decide darse un viaje a su tierra natal, con la excusa de la invitación del alcalde que quiere condecorarlo por haber ganado el Nobel. Aunque lo duda al inicio, Mantovani va casi de incógnito a Argentina para reencontrarse con la fuente de sus historias y, por supuesto, para conseguir una nueva.

Así empieza la travesía de “El ciudadano ilustre”, una película muy divertida, incómoda y sarcástica sobre la cultura, los escritores y la idea del éxito. Más que aplausos, Mantovani se lleva abucheos que lo ponen al borde del abismo. Un estado que, por supuesto, necesita como autor para escribir su próxima obra maestra.

El escritor y un amigo de su infancia riéndose de una ocurrencia (Foto: Aleph Media)

¿CÓMO VER “EL CIUDADANO ILUSTRE”?

La película “El ciudadano ilustre”, protagonizada por Óscar Martínez, se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. La cinta puede verse de manera online en este enlace.

TRÁILER DE “EL CIUDADANO ILUSTRE”