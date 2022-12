Este 16 de diciembre de 2022, la empresaria Alejandra Baigorria reapareció en TikTok con un curioso video que llamó la atención en las redes sociales. Y es que hace algunos días, se difundieron imágenes de Said Palao abrazando a otra mujer.

A través de TikTok, la ‘rubia de Gamarra’ se lució realizando una popular coreografía de TikTok con el tema ‘Gatita’ de Bellakath, que en la letra dice lo siguiente: “Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar”.

El periodista Samuel Suárez resaltó algunos de los pases de baile que Alejandra Baigorria hizo en este TikTok. “Samu, la Baigorria de a poquitos va soltando anticucho de su relación con esta canción”, se lee en el post.

Por su parte, los usuarios dedicaron emotivos mensajes a la empresaria: “Una mujer trabajadora y emprendedora que vale oro no necesita de ningún hombre para triunfar”, “sigue así linda nunca demuestres debilidad eso es saber madurar, “Ale es una mujer trabajadora mujer como ella vale mil Dios la bendicirá siempreee” y “Si ahí no, es no es , ya te llegará a alguien mejor y maduro”, escribieron.

