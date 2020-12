Rodrigo González se percató de un detalle que llamó la atención en una de las tantas fotos de Mario Irivarren con Vania Bludau. Y es que la pareja estuvo bombardeando las redes con imágenes de su romance, ahora que son enamorados oficiales.

¿Cuál fue el “detalle”? González dijo que muchas usuarias notaron que en una de las fotografías, el chico reality estaba “muy emocionado”.

“Estaba tan esta emocionado porque volvió a ver a Vania y no se dio cuenta de un detalle que no pasó desapercibido. La foto de tu derecha es la que colgó Mario, mis ‘rodriguistas’ me dijeron que tenía levantada la carpa de circo y no es julio. Y Vania se dio cuenta y lo cubrió con esos corazones blancos”, dijo “Peluchín”.

Gigi Mitre no creyó en este descuido y cuestionó: “¿Mario no se dio cuenta que estaba con la carpa levantada?”.

Rodrigo González y su opinión sobre romance entre Vania y Mario | diario OJO

