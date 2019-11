Quién no recuerda a ‘Care chancho’, uno de los recordados protagonistas del programa “Los cómicos ambulantes”, que en los años noventa saltó a la fama a nivel nacional.

Sin embargo, los años pasan y Raul Espinoza - su verdadero nombre - ahora lucha contra una parálisis en las piernas provocada por una hernia. El cómico, lejos de pedir ayuda económica, busca salir adelante con el apoyo de su familia y amigos queridos.

“Que me disculpe el público, no quiero que me vean así”, declaró a Reporte Semanal, programa que logró ubicarlo tras estar apartado de los escenarios.

care chancho

“Me he caído como tres veces. Me he caído sentado, en una de esas quería levantarme y no podía. (La parálisis comenzó) primero el brazo, comenzaban a caerme las cosas, los vasos...”, relató el artista cómico.

Según el diagnóstico de los especialistas de Instituto Nacional de Rehabilitación, ‘Care chancho’ tiene hernia discal, la cual fue detectada hace cuatro años en el cuello.

En abril fue operado de la hernia en el hospital María Auxiliadora, por lo que pudo recuperar la movilidad en los brazos. Sin embargo, según los médicos, el cómico vivirá de por vida en una silla de ruedas y, en el mejor de los casos, con ayuda de un andador.