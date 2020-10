La conductora del programa “En Exclusiva”, Laura Borlini, opinó sobre el último ampay de Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, con su expareja Analía Jiménez.

Laura Borlini dijo que uno puede dar una oportunidad cuando es engañado, pero muchas ya es el colmo, pues esto solo quiere decir una cosa: que no te ama.

“Yo sé que hay muchas personas que dan una segunda oportunidad, yo lo entiendo, lo respeto un montón y sé que en muchos casos ha funcionado, pero te entiendo una vez, pero cuando ya te ampayan dos, tres, veces, ¿Qué te está diciendo? Que te falta el respeto en tu cara pelada. No la ama”, dijo Laura Borlini.

Seguidamente, la conductora del programa “En Exclusiva” lamentó que esto le esté pasando a Silvia Cornejo, pero tras analizar las imágenes, le fue sincera.

“Yo le voy a decir una cosa y esto le pude doler mucho a Silvia, pero para mí, él sigue enganchadazo, enamoradazo de su ex, porque no estamos hablando de un tipo que le saca la vuelta con una u otra, pero no, es con la ex y cuando lo vemos, siempre está cariñosísimo con su ex”.

