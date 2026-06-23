El Gran Combo de Puerto Rico vuelve a confirmar su enorme poder de convocatoria en el Perú. Ante la gran respuesta del público y el éxito de ventas de su primera función, la legendaria agrupación salsera anuncia una segunda presentación el mismo viernes 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional, abriendo una nueva oportunidad para todos los fanáticos que no quieren quedarse fuera de uno de los conciertos más esperados del año.

La apertura de esta nueva función responde directamente a la alta demanda registrada desde el anuncio del concierto. Debido a la ocupación del Gran Teatro Nacional y a la agenda del recinto, esta segunda presentación en el mismo día se convirtió en la única alternativa posible para atender el pedido de los seguidores y permitir que más personas puedan disfrutar del espectáculo.

Lo que sucede con El Gran Combo en Lima ya se ha convertido en una costumbre: cada regreso genera expectativa, cada anuncio moviliza a los salseros y cada presentación confirma el lugar privilegiado que la orquesta ocupa en el corazón del público peruano. Para la llamada Universidad de la Salsa, presentarse a teatro lleno en nuestro país ya es parte de una historia que se sigue escribiendo con fuerza.

Esta segunda función representa el cariño y la fidelidad del público peruano hacia una de las agrupaciones más importantes de la música tropical. Con más de seis décadas de trayectoria, El Gran Combo continúa demostrando que su vigencia permanece intacta y que su legado sigue convocando a distintas generaciones.

El Gran Teatro Nacional será nuevamente el escenario de una experiencia especial, pensada para disfrutar la salsa con la calidad sonora, cercanía y elegancia que exige una orquesta de este nivel. La agrupación llegará con toda la fuerza de su formato en vivo, en una presentación que promete convertirse en una celebración para los verdaderos amantes del género.

Con esta segunda función, El Gran Combo de Puerto Rico vuelve a romper expectativas y reafirma que su vínculo con Lima sigue más fuerte que nunca. La nueva presentación se realizará el viernes 18 de septiembre a las 8:45 p.m. en el Gran Teatro Nacional. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket.