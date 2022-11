Sirena Ortiz, la popular actriz de la serie “De vuelta al barrio”, ha dado un salto a las plataformas de streaming. La joven artista logró la internacionalización gracias a su papel protagónico en la película “El Guau”, que podrá ser vista nada más y nada menos que en Netflix. Esta es la primera cinta en la que participa la estrella peruana.

Cabe mencionar que la intérprete de 27 años viajó a México a inicio de 2022 para iniciar el rodaje de esta nueva comedia romántica, la cual está dirigida por Ihtzi Hurtado. Asimismo, fue la misma Sirena Ortiz que dio a conocer más detalles de la producción que promete conquistar a los usuarios de la gran N roja.

¿DE QUÉ TRATA “EL GUAU”?

“El Guau” es una película para adolescentes que cuenta la historia de un joven que busca perder su virginidad en el último año de escuela, antes de graduarse. Es allí dónde conoce a Claudia, la nueva del colegio, con quien quiere entablar un romance.

De acuerdo con la sinopsis de Netflix:

Chema tiene una misión: salir con Claudia, la chica nueva de su colegio, para perder la virginidad con ella antes de que acabe el curso. ¿Cumplirá su sueño antes de graduarse?

Sebastian Dante y Sirena Ortiz en "El Guau" (Foto: Sirena Ortiz / Instagram)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL GUAU”?

La película estará disponible en la plataforma de streaming desde el 23 de noviembre de este año.

REPARTO DE “EL GUAU”

Sebastian Dante

Sirena Ortiz

Harold Azuara

Diego Meléndez

Luisa Guzmán Quintero

Adrian Vazquez

Grettell Valdez

Nashla Aguilar

Estefania Coppola

Andrea Mextli

Marialicia Delgado

MIRA TRÁILER DE LA PELÍCULA AQUÍ

¿CÓMO VER “EL GUAU”?

La película “El Guau” se estrena el miércoles 23 de noviembre en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST). De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que podrás ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 2:00 am.

Perú: 2:00 am.

Colombia: 2:00 am.

Ecuador: 2:00 am.

Chile: 3:00 am.

Bolivia: 3:00 am.

Paraguay: 3:00 am.

Venezuela: 3:00 am.

Argentina: 4:00 am.

Uruguay: 4:00 am.

España: 9:00 am.