Hoy se rompen las especulaciones. El actor Diego Bertie ha sido vinculado sentimentalmente con el periodista Jaime Bayli, por ello Magaly decidió entrevistarlo “por primera vez”; sin embargo, él ya había brindado una entrevista en el 2010, donde intentó aclarar todo.

Según la nota periodística publicada por ‘Perú 21′, el actor afirmó que entre ellos hubo amistad: “Es parte de mi vida, pero no es mi presente. En una época fuimos amigos, pero no tan grandes amigos. Pero, honestamente, dijo tantas cosas que ya no es una preocupación en mi vida ni es algo que me interese”.

En aquella oportunidad le preguntaron por su orientación sexual, pero él evitó responder: “Me imagino que la gente a la que más curiosidad le da a aquella que más aburrida está con su vida. Hoy, si eres o no eres gay, no le importa a nadie. Cada uno es lo que es y hay que respetar lo que uno es”.

