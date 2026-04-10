El sonero, arreglista y productor peruano Luchito Muñoz, radicado actualmente en Estados Unidos, anuncia el lanzamiento y próximo estreno de su nuevo sencillo “Volver al Mañana”, tema que da título y dirección a su tercer álbum discográfico.

La propuesta se presenta como una crónica lírico-sonora que reflexiona sobre el desarraigo y la identidad en la modernidad, con un estilo que rompe los clichés de la salsa tradicional para apostar por una arquitectura musical sofisticada y contemporánea.

Bajo la composición y arreglos integrales del propio Muñoz, la producción destaca por su enfoque conceptual, combinando sonoridades clásicas con elementos cinematográficos y una narrativa musical que busca abrir nuevos caminos para la salsa actual, consolidando su visión como sonero peruano con proyección internacional.

“‘Volver al Mañana’ no es solo una canción, es una observación de nuestro tiempo. Quise crear una pieza honesta, que cuestione esa sensación de falsa libertad en la que vivimos, pero sin perder la esperanza ni el humor”, señala Luchito Muñoz sobre su nueva propuesta.

El artista peruano destaca además la participación especial de Alexis “Pututi”, uno de los más reconocidos percusionistas de Cuba, conocido por sus colaboraciones con figuras como Luis Enrique y Willy Chirino.

“En este tema, ‘Pututi’ aporta un cubaneo muy particular, casi una intervención tipo rap, que le da una identidad rítmica única a la canción. Además, su presencia se extiende a lo largo del álbum como percusionista, aportando su experiencia en la timba y la salsa”, añade el sonero, subrayando que la colaboración refuerza el carácter internacional y la riqueza musical de la producción.

La producción ejecutiva del sencillo y del álbum está a cargo del compositor puertorriqueño Jim Donato, quien consolida su segunda colaboración consecutiva con Muñoz.

Donato aporta una visión internacional que fortalece el concepto del proyecto, logrando una sinergia entre Perú, Puerto Rico y diversas influencias globales.

Bajo su dirección, “Volver al Mañana” se configura como una propuesta que impulsa la evolución de la música tropical contemporánea, con un enfoque que privilegia la calidad sonora, el contenido conceptual y la proyección internacional de la salsa con identidad latina.

Musicalmente, la producción destaca por una arquitectura sonora que recorre más de cuatro décadas de referencias musicales. El arreglo integra texturas que evocan las grandes producciones de los años 60, 70, 80 y 90, incorporando sintetizadores, secciones de cuerdas y recursos contemporáneos que generan un efecto cinematográfico.

Este diseño musical no solo refuerza el mensaje lírico, sino que construye una experiencia envolvente que se aleja de la salsa convencional para convertirse en una pieza de diseño contemporáneo con identidad propia y con un marcado sello de producción internacional.

La propuesta se complementa con una cuidada sinergia visual concebida en coherencia con la producción musical. El videoclip, trabajado con una estética cinematográfica y formato panorámico, acompaña la densidad sonora de las cuerdas y la profundidad de los sintetizadores, logrando una obra integral que conecta imagen y música.

Con este lanzamiento, Luchito Muñoz establece además la línea conceptual de su próximo álbum, un trabajo que busca definir el rumbo de la salsa actual a través de la honestidad artística, la evolución sonora y la colaboración internacional entre músicos de distintos países.

Sobre Luchito Muñoz

Luchito Muñoz es un sonero, arreglista y productor musical peruano radicado en Estados Unidos, reconocido por su propuesta integral y su visión contemporánea de la salsa. Fundador de la banda Latin Soul en 2010, ha desarrollado una carrera marcada por la autogestión y la experimentación.

Su álbum debut “Antagónico” fue destacado por la crítica especializada, mientras que su segundo trabajo “Cuéntale” consolidó su alianza con Jim Donato. Además, ha participado en proyectos internacionales como la banda sonora del videojuego Far Cry 6, ha grabado con el sello británico Original Gravity Records y ha representado al Perú en el Festival Mundial del Bolero en México, consolidando su proyección global.

Sobre Jim Donato

Jim Donato es un compositor y productor puertorriqueño que ha impulsado una sólida alianza creativa con Luchito Muñoz. Tras colaborar en el álbum “Cuéntale”, vuelve a asumir la producción ejecutiva de “Volver al Mañana”, proyecto que reúne músicos de Perú, Puerto Rico y otros países. Su trabajo destaca por revitalizar la salsa contemporánea con una propuesta que fusiona tradición y modernidad, consolidando una conexión musical internacional con identidad latina.