El rock en español está de fiesta y Lima será parte de la celebración. El Tri de México, liderado por el legendario Alex Lora, regresa al Perú para conmemorar 56 años de trayectoria ininterrumpida con un concierto imperdible el 25 de junio de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en el marco de su gira “Adictos al rocanrol”.

Las entradas saldrán a la venta en Joinnus.com a partir del martes 17 de febrero generando gran expectativa entre los seguidores del rocanrol que se preparan para una noche histórica.

Con casi seis décadas sobre los escenarios, El Tri no es solo una banda, es una institución del rock latinoamericano. Sus canciones han sido himnos generacionales que han acompañado luchas, sueños y emociones, consolidando a Alex Lora como una de las voces más auténticas, directas e influyentes del rock en español.

“Adictos al rocanrol”: una gira para la historia

El concierto en Lima forma parte de la gira “Adictos al rocanrol”, un recorrido intenso por los clásicos que definieron la carrera del grupo y marcaron la vida de millones de seguidores.

Temas inmortales como “Triste Canción”, “Metro”, “Las Piedras Rodantes”, “Cuando Tú No Estás”, “Pobre Soñador” y “Todo por el Rocanrol” harán vibrar al público en una noche de catarsis colectiva, energía pura y sentimiento rockero. 56 años de carrera que hablan por sí solos.

Esta gira llega tras el reciente estreno en YouTube de la primera parte del concierto de cierre del tour “Adictos al rocanrol – 56 Años”, grabado el 15 de febrero de 2025 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Aquel show histórico reunió a 65 mil personas durante más de cuatro horas, reafirmando la vigencia, potencia y conexión intacta de El Tri con su público. De esa noche nació el álbum en vivo “Más Que Prendido”, disponible en todas las plataformas digitales.

La presentación en Lima tendrá un significado aún más profundo: además de celebrar los 56 años de carrera, se cumplen 40 años desde la primera visita de El Tri al Perú, una relación que se ha fortalecido con el tiempo y que ha convertido cada concierto en un encuentro de hermandad rockera.

El 25 de junio de 2026, Lima será testigo de un concierto que celebrará el pasado, el presente y el espíritu eterno del rocanrol. El Tri vuelve para demostrar que el rock no envejece, se vuelve leyenda. Las entradas estarán a la venta a partir del 17 de febrero en Joinnus.com a las 10 de la mañana con todos los medios de pago.