El cantante Jimmy Santi se presentó en el programa “El Valor de la Verdad” y se llevó 25 mil soles. Pero antes debió contestar una pregunta. Esta fue: “¿Eres un sugar daddy?”.

Uno de los invitados por Jimmy Santi presionó el botón rojo y entonces tuvo que contestar la pregunta de repuesto: “¿Has consumido cocaína?”:

Jimmy Santi confesó haber consumido cocaína, pero solo porque le invitaron sus grandes amigos en México. “Sí. Yo creo que en la vida el ser humano pasa para aprender, conocer y definir. En México, los artistas famosos lo han hechoy en alguna reunión que no falta me han pasado el platito (...) Depende de ti si te comes todo el platito o te das una jaladita”.

El cantante reveló no ser un consumir, pero recordó cuando el doctor le recomendó consumir un poco de marihuana.

“No (he disfrutado) por que la cocaína alborota, te pone nervioso. Preferiría la marihuana si me dedicaría a la droga. Cuando me separé de Mabel (yo amaba a esa mujer), me encerré en mi casa como año y medio y como parte de mi terapia empecé a tomar terapia y el doctor me recetó que fume poco y lograba relajarme”.