El 'Zorro' Zupe: Mira su asombrosa transformación con los años [VIDEO]

Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro’ Zupe, no ha sido ajeno a realizarse algunas pequeñas transformaciones en su apariencia con el paso de los años y es que él al igual que Michelle Soifer siempre han tenido en la mente verse mejor que nunca.

El look del 'Zorro' Zupe definitivamente viene variando con el paso del tiempo pues ha tenido el cabello de color castaño hasta largo. Incluso en ciertas oportunidades usó lentes para verse más intelectual y en otras un look mucho más fresco y para su edad.

Tal como se puede ver en la nota de Panamericana Espectáculos, el 'Zorro' Zupe siempre ha deseado resaltar sus cejas, sin embargo no siempre las tuvo tan prominentes como ahora. Lo mismo pasa con la piel lozana con la que hoy cuenta. Lo que sí es cierto es que los años le han caído muy bien al amigo de las figuras más mediáticas de Chollywood.

En estos días el 'Zorro' Zupe viene generando muchas portada en los diarios tras sentarse en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad", pues reveló chismes jamás contados y que incluyó a personajes como Milett Figueroa, Michelle Soifer, Tilsa Lozano, Mauricio Diez Canseco, el futbolista Juan "Loco" Vargas y hasta un integrante del dúo venezolado de Chino y Nacho.

El 'Zorro' Zupe, no solo contó que Tilsa Lozano se encontró con Juan Manuel Vargas después de El Valor de la Verdad, también que odia a Michelle Soifer y llamó "llavero" a Erick Sabater. "Creo que en su momento le he agarrado una tirria fuerte cuando comencé a ver este tipo de retuits (comentarios de odio hacia Ricardo Zuñiga) porque te escudas en algo y no tienes los huevos para ponerlos tú".

Este sábado, el 'Zorro' Zupe volverá a "El Valor de la Verdad" como invitado, pues le hará una pregunta al argentino Benjamín Lukovski quien se sentará en el sillón rojo para intentar borrar la marca del "amigo de todos".

