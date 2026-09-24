De estar detrás de escena a convertirse en protagonista. Elena Rose llegará a París para desfilar en Le Défilé de L’Oréal Paris, uno de los encuentros más destacados de la Semana de la Moda de París, que reunirá frente a la Torre Eiffel a reconocidas figuras internacionales de la moda, la belleza y el entretenimiento.

Su participación representa un nuevo capítulo en la historia de una artista que comenzó construyendo su camino como compositora para algunos de los nombres más importantes de la música latina y que hoy ocupa un lugar protagonista en escenarios internacionales. A través de sus canciones, Elena Rose ayudó a dar forma a algunos de los grandes éxitos de otros artistas antes de llevar esa misma sensibilidad y visión a su propia carrera. Su llegada a Le Défilé es una expresión de ese recorrido: pasar de escribir las historias de otros a convertirse en protagonista de la suya.

Como socio oficial de la Semana de la Moda de París, la reconocida marca de belleza celebrará el próximo 28 de septiembre una nueva edición de Le Défilé, su desfile anual abierto al público, que tendrá como escenario la Place Joffre, entre la Torre Eiffel y la École Militaire. La cita reunirá moda, belleza y diferentes expresiones artísticas en una celebración de la confianza, la autoexpresión, la inclusión y el empoderamiento femenino.

La presencia de Elena Rose amplía el carácter internacional de Le Défilé y suma a esta celebración una perspectiva latina, a través de una artista cuya historia conecta con una nueva generación de mujeres que están construyendo su propio camino y atreviéndose a ocupar espacios que antes parecían lejanos.

Con 15 nominaciones al GRAMMY y Latin GRAMMY, Elena Rose ha construido una trayectoria que conecta la composición y la interpretación. Como compositora, ha participado en la creación de canciones para algunos de los nombres más importantes de la música latina y, en 2025, recibió el Latin GRAMMY a Canción del Año por su trabajo como compositora. Como intérprete, su carrera también ha alcanzado importantes hitos internacionales, entre ellos el reconocimiento como Billboard Chartbreaker y el BMI Impact Award 2026, convirtiéndose en la primera mujer latina en recibirlo.

“Cuando era niña soñaba con estar en grandes escenarios y no podía imaginar hasta dónde me iba a llevar la música. Hoy estar en París y ser parte de un momento como este me hace pensar en todo lo que ha pasado desde entonces. Qué bonito es mirar hacia atrás y saber que esa niña que soñaba en grande todavía vive en mí”, Elena Rose, artista venezolana.

Su participación también conecta con el espíritu de “Tú Lo Vales”, una de las plataformas de L’Oréal Paris para celebrar la confianza y el valor personal. En el caso de Elena, este mensaje encuentra una expresión particularmente significativa: una artista que creyó en su talento construyó su propio camino y hoy se atreve a ocupar nuevos espacios desde su autenticidad e identidad.

Elena Rose compartirá la pasarela con un diverso grupo de figuras internacionales vinculadas a la marca de belleza, entre ellas Simone Ashley, Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda, Kendall Jenner, Eva Longoria, Andie MacDowell, Aishwarya Rai y Kristen Bell, quien se suma este año al elenco.

La edición 2026 de Le Défilé se realizará el 28 de septiembre a las 2:00 p. m. hora Colombia y podrá seguirse en vivo a través de las plataformas digitales de la firma francesa.