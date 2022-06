Elizabeth Gutiérrez y William Levy se separaron a inicios de 2022 tras casi 20 años de relación y desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos. Si bien desde hace varios meses cada uno ha tomado caminos diferentes, lo cierto es que los últimos mensajes que ambos han difundido en sus redes sociales apuntan a que podrían darse otra oportunidad como pareja.

Según ha informado la revista ¡Hola!, William Levy y Elizabeth Gutiérrez se podrían haber reconciliado y se habría dado una nueva oportunidad en su historia de amor.

La pista la han dado unos misteriosos mensajes que el actor de “Café con aroma de mujer” ha compartido con sus seguidores en las ‘stores’ de Instagram que apuntan que la pareja está pensando en volver a estar juntos. Aquí todos los detalles.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez mantuvieron una relación sentimental drante casi 20 años (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

ELIZABETH GUTIÉRREZ Y WILLIAM LEVY, ¿SE HABRÍAN RECONCILIADO?

“¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo”, escribió William Levy en su cuenta de Instagram.

“Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente”, agregó el protagonista de la telenovela “Café con aroma de mujer”.

Los mensajes parecen que tiene como destinataria a Elizabeth Gutiérrez y que el actor cubano estaría buscando una reconciliación con la madre de sus dos hijos, Christopher, de 16 años, y Kailey, de 12.

El intérprete de 41 años también compartió una frase del fallecido cómico Robin Williams en la que reflexionaba sobre la vida. “Solía pensar que lo peor de la vida era terminar solo. No lo es. La peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo”, compartió con sus seguidores. “Aprendí que estar enamorado es la más bella de las locuras”, añadió también en otra de las ‘stories’ de Instagram.

Los mensajes de Elizabeth Gutiérrez

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez también suele compartir sus sentimientos y pensamientos en forma de frases en Instagram. Esta vez lo ha hecho con un tono diferente al de William Levy: “Las palabras no me lastimaron. La persona que me las dijo, sí”, escribió.

La también actriz también compartió otra frase que dejó pensando a sus seguidores: “rezo a Dios para que cure lo que sea que duela”, agregó.

Aunque continúan separados, los dos se están mandando mensajes indirectos a través de las redes sociales. Lo cierto es que no han detallado si ha habido algún tipo de comunicación en privado entre ellos y si estarían dispuesto a retomar su relacion como pareja.