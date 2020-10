Tras confirmar su soltería, la salsera Yahaira Plasencia explicó no invitó a Daniela Darcourt a su concierto, al igual que a Amy Gutierrez.

Según “La Patrona” Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y Amy Gutierrez son artistas consolidadas con fácil acceso a los medios, sin embargo hay otras salsera que necesitan un empujoncito.

“A mí me hubiera encantado visitar a Daniel y a Amy, pero ellas son artistas consolidadas en el medio y tienen la facilidad de llegar a los medios. Yo creo que en el Perú no solo somos 3 o 4 salsera, somos un ramillete de talentos como Kate Cadela, como Gaby Zambrano y creo que ellas tienen derecho a hacerse más conocidas de lo normal”, respondió Yahaira Plasencia para “En modo espectáculos”.

“Si la industria de la salsa crece más, el Perú va estar en el ojo del mundo. Este género no está muerta, pero hay que darle duro”, agregó.

Además, Yahaira Plasencia dijo no tener nada contra Daniela Darcourt. “Todos llegamos a un límite cuando nos molestan. No tengo nada contra ella, es más me gustaría hacer algo con Daniela, con Amy, con todas las salseras del Perú, bussiness. Hay muchas salseras”.

