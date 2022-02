El cantante Emilio Jaime reapareció en la televisión peruana y no pudo evitar las preguntas sobre sus exparejas, Flavia Laos y Luciana Fuster, quienes actualmente se encuentran saliendo con sus examigos, Austin Palao y Patricio Parodi, respectivamente.

En diálogo con el programa “En boca de todos”, Emilio Jaime no pudo evitar la risa cuando le comentaron cómo se habían formado estas parejas: “Felices los cuatro, tienen que llamar a Maluma para que se las cante”, comentó.

“Una pareja más duradera podría ser entre Flavia y Austin, yo creo que esa”, opinó el exchico reality.

“No sé, no quiero juzgar a nadie, pero si tú me dices así, a primera percepción, yo creo que más tiempo durarían Austin con Flavia. No sé, yo creo que hacen muy bonita pareja”, explicó Emilio Jaime sobre su ex Flavia Laos y Austin Palao, pero el cantante evitó hablar de su ex Luciana Fuster y Patricio Parodi.

Por su parte, Emilio Jaime no quiso revelar si actualmente tiene pareja: “Yo siempre prefiero las peruanas”, respondió cuando se lo preguntaron.

¿Quiénes fueron las enamoradas de Emilio Jaime?

Emilio Jaime fue pareja de Flavia Laos en el año 2017 y duraron hasta el año 2018. Después, Flavia Laos inició una relación con Patricio Parodi. En ese tiempo, Patricio le hizo un desplante a Emilio en “Esto es guerra” y este último comentó lo siguiente: “Yo no he venido con aires de pelear, igual me quedo con los mejores recuerdos de la amistad que tuve con Patricio, que fue hace muchos años. Creo que es un buen tipo, yo no hablé mal de ellos, solo dije que Flavia terminó conmigo y a la semanas ya estaba con Patricio”.

Por su parte, para el año 2017 también se confirmaba la relación entre Luciana Fuster y Austin Palao. Ellos también terminaron en el año 2018 en medio de un escándalo, pues se acusó a Emilio Jaime de romper los códigos de amistad con Austin.

En efecto, a finales del año 2018, cuando participaban del reality Combate, Luciana Fuster y Emilio Jaime fueron captados juntos. La relación se confirmó y ellos se mostraron muy enamorados, aunque terminaron el romance en el año 2019.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR