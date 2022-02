¡Sin pelos en la lengua! Flavia Laos no se calló nada y se refirió a las diversas “indirectas” que le habría lanzado su examiga Luciana Fuster, tras haber protagonizado un romántico ampay con Austin Palao.

Y es que la joven actriz cuestionó a la modelo y dejó entrever que este tipo de actitudes mediante las redes sociales, son totalmente inmaduras.

“No me parece ese jueguito de lanzar indirectas, me parece que no hay necesidad. Ya estamos grandes, deberíamos como que ya, no bajarnos a ese nivel ¿no?”, comenzó diciendo la modelo.

Recordemos que Luciana Fuster, hace algunos días fue bastante criticada por los cibernautas por unos peculiares mensajes que dejó en su cuenta oficial de Instagram.

“(No me gustaría pasar en una relación) que no confíen en mí ni cuando estoy de viaje, en una fiesta y hasta sola con mis amigas. Y me terminen por eso. Gracias a Dios a mi jamás me ha pasado”, escribió en sus redes.

Muchos seguidores indicaron que esto es lo que habría pasado entre Flavia Laos y Patricio Parodi, cuya relación terminó en setiembre del 2021.

