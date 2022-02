¡Fuertes declaraciones! Flavia Laos llegó a un conocido evento resguardada por dos hombres de seguridad, sin embargo, se animó a responder algunas interrogantes sobre el reciente romance entre su expareja, Patricio Parodi y Luciana Fuster.

Y es que la popular actriz, no pudo evitar mostrarse sumamente sorprendida por las últimas declaraciones del chico reality, quien salió en defensa de Luciana y aseguró que dicha amistad entre ambas “había terminado hace tiempo”.

“¿Dijo eso? Bueno, qué te puedo decir... Ahora está con Luciana y ahora tiene que sacar la cara por ella, ¿no?”, expresó con cara de desconcierto.

Por otra parte, la rubia actriz confesó que el apasionado beso entre ella y Austin Palao, y la ‘química’ que están teniendo hoy en día, no se debe a una venganza en contra de Luciana Fuster, simplemente se dio por circunstancias de la vida.

“Austin y yo somos personas que no hacemos nada por venganza, vivimos nuestras vidas y estamos enfocados en nosotros. No quiero adelantar nada, decir qué va a pasar porque, la verdad, no sé el tiempo me dirá. Prefiero por ahora disfrutar del tiempo con él”, mencionó.

