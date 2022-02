¡No se quedó callada! Flavia Laos no dudó en responderle con todo a su examiga y actual pareja de su ex, Luciana Fuster, quien habría estado utilizando sus redes sociales para enviarle fuertes indirectas.

Y es que la joven actriz no dudó en responder a todos los medios de comunicación que le preguntaron sobre este escándalo mediático y hasta se animó a darle un consejo a la integrante de ‘Esto es Habacilar’.

En ese sentido, la rubia aprovechó para responder a la chica reality luego de que compartiera una frase sobre la venganza tras conocerse de un vínculo con su expareja, Austin Palao.

“Yo soy una de las personas que no hace nada por venganza, vivimos nuestra vidas, estamos enfocados en cada uno de nosotros y por A o B hay una química en nosotros, no es por venganza es la vida, y a veces la vida da vueltas”, comenzó diciendo.

“Supuestamente no le gusta el morbo, pero mira lo que está haciendo. Yo que ella no le hubiera respondido, le aconsejaría que se divierta, que viva su amor y que no responda”, agregó.

