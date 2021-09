El anime más popular de todos los tiempos que ha traspasado fronteras y que ha conquistado a varias generaciones, como es Dragon Ball, ha sido censurado y sacado del aire en uno de los canales de cable más vistos en Argentina. Esto ocurre luego que se diera a conocer una denuncia interpuesta contra “Dragon Ball Super” por una supuesta violencia simbólica en uno de sus capítulos.

La serie animada Dragon Ball Super fue escrita Akira Toriyama e ilustrada por Toyotaro y se transmitió en Argentina entre el 2015 hasta el 2018; no obstante, en otros países de Latinoamericana también fue considerada como una de las más vistas y destacadas.

Pero desde mucho antes este anime ha cautivado a miles de seguidores. Desde su aparición en 1984 como manga, “Dragon Ball” es una de las historias que, hasta la actualidad, se mantiene con un público fidelizado y ganando más seguidores de las nuevas generaciones.

Pero a pesar de esa gran popularidad, hoy por hoy, el anime atraviesa por un periodo de serios cuestionamientos por la forma en que había sido presentando uno de los capítulos.

Desde su aparición en 1984 como un manga ha sabido convertirse en uno de los preferidos del público. (Foto: Toei Animation).

¿CUÁL FUE EL EPISODIO QUE FUE ACUSADO DE VIOLENCIA SIMBÓLICA?

Se trata de un episodio que fue transmitido por Cartoon Network Latinoamérica, donde según la denuncia del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, se reproducía el ejercicio de violencia sexual por parte de un hombre mayor hacia una menor, esto habría ocurrido dentro de un contexto de aceptación social, en el que se naturalizaba la vulneración de una niña, según dijo la institución.

El referido ministerio se refiere al episodio donde el Maestro Roshi le pide a uno de sus alumnos que le permita utilizar los “servicios” de Puar, una de sus mascotas mágicas, la cual puede transformarse físicamente. Es allí donde le pide “que se convierta en una hermosa jovencita”. Acto seguido, el personaje le expresa que su “punto débil son mis pensamientos pervertidos que deseo superar”.

Es preciso indicar que el Maestro Roshi, es recordado por haber sido el entrenador del héroe del anime, Gokú, y de su amigo de infancia Krillin, así como de otros guerreros como Yamcha.

¿QUÉ ACCIONES SE ADOPTARON RESPECTO AL TEMA?

Tras la difusión de ese episodio y por indicación de la ministra Estela Diaz, la subsecretaria de Políticas contra las Violencias Flavia Delmas y la directora provincial de Planificación y Gestión Comunicacional Lucía García Itzigsohn, emitió un escrito donde manifiesta la preocupación por el contenido no apto para el público infantil.

1. Desde el @MinMujeresPBA expresamos nuestra preocupación ante la @DefdelPublico por la emisión de un capítulo de Dragón Ball Súper en el que se representaba una situación de abuso sexual por parte de un mayor hacia una adolescente en el marco de una serie destinada a la niñez. — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) August 31, 2021

“Estas representaciones, transmitidas en la pantalla de un canal que se ubica como la 1era señal infantil de cable y alcanza a las y los niños de entre 4 a 11 años con cable (según datos IBOPE Media Argentina), configura un acontecimiento que las y los expone a la violencia simbólica”, precisa el Ministerio.

En el oficio se dejó expresado el análisis que se hizo de ese episodio. “El episodio en cuestión escenifica una multiplicidad de detalles morbosos: la adolescente encerrada con el adulto Maestro Roshi diciendo que no reiteradas veces y tratando de escapar –dando claras muestras de que no hay consentimiento-; el Maestro, en su lugar de poder, diciendo que no puede detenerse, que es más fuerte que él; mientras que los demás personajes miran desde afuera no interviniendo en la situación”, reza el comunicado de la institución.

Asimismo, se añade que esa escena “retrata cómo la negativa de la joven resulta desoída por el maestro, quien continúa forzando el encuentro, al tiempo que los demás personajes, visiblemente conmovidos y angustiados por la situación, observan en silencio el accionar violento y abusivo del varón adulto”.

"Dragon Ball":

Porque Cartoon Network deja de emitir #DragonBallSuper tras una presentación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/qDQBJORsxt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 31, 2021

También se ha precisado que tanto el canal Cartoon Network como Warnermedia han reconocido el error.

“Al mismo tiempo, informaron sobre las medidas tomadas a partir de este hecho, entre las cuales señalaron la decisión de sacar la tira completa del aire. A su vez manifestaron que se procederá a editar no sólo el capítulo objetado sino la totalidad de la serie, por si en un futuro se decidiera volver a ponerla al aire”.

EL ROL DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO EN ARGENTINA

Esta denuncia al igual que otras llegó hasta la Defensoría del Público desde donde se buscó entablar un diálogo con los actores involucrados en este tema con la finalidad de procurar generar espacios de intercambio, reflexión, y propuestas de reparación simbólica de los derechos que hayan sido afectados.

En ese sentido, la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de este organismo analizó el capítulo determinando que existe una escena de abuso y sometimiento por parte de un hombre mayor hacia una jovencita y se determinó que si vulnera los derechos de niños y adolescentes.