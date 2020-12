Dorita Orbegoso se mostró furiosa en el programa “En boca de todos” luego que el programa “Magaly TV La firme” señaló que se encontraba separada del padre de su hijo.

Aunque Magaly Medina se basó en que la propia Dorita Orbegoso había declarado estar “soltera”, la exbailarina aseguró que no ha terminado su relación con Pablo Donayre.

Sin embargo, Carloncho cuestionó las declaraciones de Dorita Orbegoso y señaló que al afirmar que estaba soltera, solo generó especulación.

“Dorita, permíteme, pero tú dices -y es cierto- ‘estoy soltera porque así dice mi registro’. Pero también hay que entender que es un poco ambiguo lo que tú dices. ¿No? Al decir ‘yo estoy soltera porque yo no me he casado’, obviamente que la gente va a especular. ¿Bajo qué contexto sale esta información, por favor?”, preguntó Carloncho.

Según Dorita, en efecto dijo que estaba soltera, pero porque no tenía planes de matrimonio: “Yo dijo ‘sí, yo estoy soltera’. Pero no pone lo que (dije) después: yo estoy soltera porque no me voy a casar, no tengo anillo de compromiso. Eso no lo ponen, solo ponen ese pedacito”.

“Gracias a Dios tengo una familia bonita, gracias a Dios cuido a mi hijo, gracias a Dios estoy luchando para que él esté al margen de todo este tipo de cosas”, concluyó Dorita Orbegoso.

Carloncho cuestiona a Dorita Orbegoso en "Estás en todas" - diario ojo

