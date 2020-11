La exabogada de Paolo Guerrero, Tatiana Bardales Solís, le envió una carta notarial a Magaly Medina exigiendo que se rectifique por acusaciones difamatorias sobre su trabajo como defensora de la conductora Karen Schwarz.

“Esta abogada es la de Karen Schwarz, la Bardales, esa no fue abogada de Paolo Guerrero cuando me metieron a mí a la cárcel, por qué será que a ella le ligó y no le ligó a Tilsa Lozano con sus abogados los Cachay, como para ponerse a pensar, siempre hay que ponerse a pensar”, indicó la “Urraca” en su programa.

La misiva indica que tiene 24 horas para rectificarse en la misma forma, modo, tiempo y circunstancia de las imputaciones difamatorias y despectivas que realizó el pasado 24 de noviembre en su programa, poniendo en duda su reputación profesional.

La exabogada del capitán de la Selección peruana explicó que si la conductora de TV no se rectifica la demandará por difamación agravada y discriminación.

Cabe señalar que Magaly Medina fue sentenciada a cinco meses de prisión efectiva y trasladada al penal de mujeres de Chorrillos, ex Santa Mónica, por el delito de difamación contra el futbolista Paolo Guerrero.

