La modelo Vania Bludau arremetió contra una cibernauta, quien la cuestionó por su forma de generar ingresos en Estados Unidos, además dejo entrever que Bludau es una persona vaga, ya que no trabaja ni estudia.

¿Qué pasó? La ex de Mario Irivarren compartió un sexy video en su cuenta de Instagram donde dejó ver sus impresionantes curvas de infarto y su trabajada figura, pero no imaginó que se iba a convertir en el centro de las críticas.

“Clara publicidad de llamar la atención, otra cosa, no sabe de estudios, trabajo, ni nada”, fue el comentario que hizo una cibernauta y lo que desató la furia de Vania Bludau, quien no dudó en parcharla: “ Jamás sabrás mi vida, no somos amigas, familia, ni vecinas”, respondió.

Como se sabe, Vania Bludau radica en Estados Unidos desde hace varios años, es modelo e influencer y trabaja con diferentes marcas en sus redes sociales.

