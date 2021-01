¿Se logrará este nuevo ingreso? Enrique Espejo, más conocido en el mundo de la farándula como “Yuca”, no dudó en expresar sus enormes deseos de volver a trabajar de la mano con Jorge Benavides, quien recientemente firmó contrato con ATV.

“Estaría muy complacido de volver a laborar con Jorge, le daría mucha alegría a la gente que me quiere. Tengo menos de 70 años de edad, no soy persona vulnerable (por el coronavirus), no tengo ningún tipo de enfermedad, así que podría grabar con ellos”, comenzó diciendo.

Sin embargo, el popular ‘Yuca’ mencionó que sí ha conversado con Jorge, pero que aún no se ha concretado nada. “Hemos conversado, pero aún no hemos llegado a ningún acuerdo”, expresó a Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jorge Benavides y todo el elenco ya pertenecen a ATV | OJO