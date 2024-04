Entrevista perdida a Alex Brocca: Actor lloró al revelar que tenía VIH y narró fuerte pelea a golpes con ‘Chabuca’

El lanzamiento de la película autobiográfica de Ernesto Pimentel ha reabierto el capítulo del mediático romance que mantuvo con el fallecido bailarín Álex Brocca en los años 90.

En medio de la polémica, el programa ‘Todo se filtra’ mostró la entrevista que Pamela Vértiz hizo a Alex Brocca en 1999 para Panorama Televisión, en la que el bailarín y expareja de la ‘Chola Chabuca’ confesó que fue diagnosticado con virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Alex Brocca se quiebra al recordar cómo se enteró que tenía VIH

No obstante, esa no fue la única gran confesión que hizo el artista, sino que también reveló la orientación sexual de un personaje icónico de la televisión peruana con quien había mantenido un intenso romance, Ernesto Pimentel con quien estuvo 10 años.

Según contó el bailarín, después de sufrir malestares estomacales persistentes, acudió al hospital, donde una prueba de Elisa confirmó sus temores. Entre lágrimas, recordó cómo se desmoronó al escuchar la noticia y su confusión sobre cómo pudo haber contraído el virus, considerando su historial de parejas.

“ Entré donde estaba el médico y me dijo: ‘esto que te voy a decir es muy difícil’. Me acuerdo que empecé a llorar y me dijo ‘estate tranquilo, tu prueba ha salido positivo’. Yo sentía que el mundo se me venía abajo, para mi era bastante difícil, no podía creerlo porque si yo había tenido una pareja anterior ¿Cómo era que había sucedido esto?. Yo decía ‘¿en qué instante me descuidé? ”, narró entre lágrimas la expareja de Ernesto Pimentel.

Alex Brocca revela que tiene VIH

Alex Brocca y Ernesto Pimentel se agarrón a golpes

Con el pasar el tiempo se creó una ‘brecha’ en la relación de Alex Brocca y Ernesto Pimentel, el artista narró a Pamela Vértiz un fuerte episodio que violencia que tuvo con la ‘Chola Chabuca’ en el que ambos se enfrentaron a golpes.

“Sonó el teléfono como a las 4 de la mañana, una llamada de una persona ajena a nosotros, y yo le dije: “¿Ernesto, quién es?”, “Que te importa me dijo”, entonces yo le colgué el teléfono y me dijo: “Tú no tienes porque colgarme el teléfono”, volvió a sonar el teléfono y me dijeron “Oye tu que te metes” (...) “¿Qué te importa?, tú ya no eres nada mío” (replicó Ernesto), a lo que yo me le paré frente a frente y él me empujo y me tiró un puñete en la nariz, que me desvió el tabique (...) mi nariz empezó a sangrar, nos agarramos muy fuerte a golpes”, contó Alex Brocca.

TE PUEDE INTERESAR