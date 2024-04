Trabajadora del hogar de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz defiende a la pareja tras declaraciones de Ethel Pozo

La reciente polémica entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Los usuarios han expresado su respaldo a la popular modelo peruano y lanzado fuertes criticas contra la conductora de ‘América Hoy’, entre los comentarios del público, una persona cercana a los exchicos reality se pronunció.

Rosmery Coveña, quien trabaja en la casa de la pareja de esposos, ha decidido romper su silencio y revelar detalles sobre la verdadera naturaleza y la relación que tiene con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi durante el día a día.

¿Qué dijo la trabajadora del hogar de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz?

En una emotiva intervención en la última publicación de Yaco Eskenazi en Instagram, Coveña expresó su aprecio por la familia que ha formado la pareja. “ Soy testigo de la familia que han formado!! Queridos jefes ”, comentó en eres sociales, en respuesta el exconductor de televisión expresó su gratitud con Rosmery. “ Tú eres parte de esta familia, mi Boufi, nada de jefes ”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas entre los seguidores de Yaco y Natalie en redes sociales, quienes elogiaron la calidad humana de la pareja. “Esas palabras dicen mucho de la calidad de ser humano que eres, que Dios te bendiga Yaquito”, comentó uno de los seguidores. Otro agregó: “Boffy, tú más que nadie sabes cómo son ellos”.

Trabajadora del hogar de Natalie Vértiz sale en defensa de la modelo.

Ethel Pozo niega amistad con María Pia y ‘Carlota’

Después del apoyo de ‘MQM’ a Yaco, un usuario le consultó a Ethel Pozo como lo tomó: “¿Ethel, ya viste lo que hizo la producción de ‘MQM’ ironizando lo de Disney? ¿También te molestarás con Pía y la Carlota?”.

La conductora de ‘América Hoy’ respondió lo siguiente: “Sí, lo vi, me lo mandaron. No me molesta, para nada. No puedo evitar que las personas actúen de tal o cual forma. Respeto el trabajo de Maria Pía y la Carlota, los veo en varias ocasiones mientras almuerzo pero no son mis amigos ni nada”, sostuvo.

“Ellos hacen su trabajo y yo el mío, todo bien. No me molesta que personas que no conozco hablen de mí o ironicen, es su trabajo y es parte de la coyuntura hacer bromas sobre el tema. Pero repito no nos une una amistad”, añadió.





TE PUEDE INTERESAR