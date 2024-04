Tras la polémica de Ethel Pozo, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, el programa ‘Mande Quien Mande’ invitó a su set al expresentador para darle un sorpresa al estilo Disney.

“ Acá en la televisión todos vivimos de las bromas. Y porque vivimos de las bromas, porque vivimos de las bromas, nosotros les hemos comprado su pasaporte para Disney, si no pueden ir a Disney, Disney viene para acá ”, expresó la ‘Carlota’.

Yaco Eskenazi acepta disculpas de Giancarlo Granda

Luego de que el programa de María Pía Copello apoyara a Yaco, un usuario le consultó a Ethel Pozo por redes sociales como lo tomó: “¿Ethel, ya viste lo que hizo la producción de ‘MQM’ ironizando lo de Disney? ¿También te molestarás con Pía y la Carlota?”.

La conductora de ‘América Hoy’ respondió lo siguiente: “Sí, lo vi, me lo mandaron. No me molesta, para nada. No puedo evitar que las personas actúen de tal o cual forma. Respeto el trabajo de Maria Pía y la Carlota, los veo en varias ocasiones mientras almuerzo pero no son mis amigos ni nada ”.

“ Ellos hacen su trabajo y yo el mío, todo bien. No me molesta que personas que no conozco hablen de mí o ironicen, es su trabajo y es parte de la coyuntura hacer bromas sobre el tema. Pero repito no nos une una amistad ”, agregó.

