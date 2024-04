‘Canto de dolor’: ¿Dónde leer online en PDF el libro de Alex Brocca, la expareja de la ‘Chola Chabuca’?

El estreno de la película ‘Chabuca’ ha revivido la polémica relación sentimental que tuvieron Ernesto Pimentel y el bailarín Alex Brocca hace más de 20 años. Sin embargo, la historia mostrada en la cinta ha provocado rechazo por las hermanas del artista y los usuarios han mostrado interés por conocer más detalles del sonado romance.

A pesar de su temprano fallecimiento, Brocca dejó plasmadas muchas de sus vivencias en un libro titulado ‘Canto de dolor’, donde revela detalles íntimos de su vida y su paso por la televisión peruana y los tormentosos episodios que vivió en su relación con la ‘Chola Chabuca’.

Sin embargo, ‘Canto de dolor. No repitas la canción’, que fue publicado en el año 2000, no es fácil de encontrar, y es complicado conseguir alguna copia. No obstante, usuarios en redes sociales han compartido fragmentos e incluso el libro de Alex Brocca en PDF completo

¿Dónde leer el libro de Alex Brocca online en PDF?

Para aquellos interesados en conocer más sobre la vida y obra de Alex Brocca, su libro autobiográfico ‘Canto de dolor’, el cuenta detalles de su polémica relación con Ernesto Pimentel y su paso por la televisión, este testimonio literario está distribuido en cinco capítulo y es compuesto por 100 páginas.

La reveladora historia del bailarín está disponible de manera online y totalmente gratis en formado PDF en la página web Publuu.com, y puede encontrar con el nombre ‘Canto de dolor’ o a través de este link. https://publuu.com/flip-book/469479/1055567.

"Canto de dolor", libro de Alex Brocca.

¿Quién fue Alex Brocca y cuál fue la causa de su fallecimiento?

Alex Brocca, el exitoso bailarín peruano, se destacó en la escena cultural mucho antes de su polémica relación con Ernesto Pimentel, un vínculo que osciló entre la pasión y la complejidad, generando diversos comentarios en la sociedad. Nació en Lima un 18 de junio de 1968, Brocca fue un apasionado del arte, incursionando en disciplinas como la danza, el canto y la literatura, lo que le valió reconocimiento como un destacado artista en Perú.

A lo largo de su vida, Brocca plasmó sus experiencias conmovedoras en su libro autobiográfico titulado ‘Canto de dolor. No repitan la canción’, publicado en el año 2000. Esta obra literaria destaca por narrar los altibajos de su relación con Pimentel, revelando detalles íntimos de su vida amorosa y su lucha contra el VIH, enfermedad diagnosticada en los últimos años de su existencia. Su muerte fue el resultado de complicaciones respiratorias originadas por una bronconeumonía.

