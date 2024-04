Ante los rumores del fin de su relación con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa reapareció en redes sociales desde Argentina para enviar un contundente mensaje a sus seguidores. Como se recuerda, la modelo aclaró en ‘Mande Quien Mande’ que su romance con el argentino iba bien y siempre mantenían comunicación.

La peruana se pronunció en su cuenta oficial de Instagram luego de que una modelo argentina asegurara que tuvo un encuentro íntimo con el conductor de TV, además, la joven afirma que Tinelli le contó que solo estaba con Milett por show.

“Buenas, buenas. ¿Cómo están todos y todas por aquí? Les quería contar que no estaba muerta, que estaba de parranda o en Perú que es lo mismo, pero bueno, me han estado comentando varias de ustedes que les gustaría que suba más contenido, pero me gustaría que me digan que tipo de contenido les gustaría que yo suba”, manifestó la exchica reality.

“Me gustaría compartirles más de mi trabajo, de mi día a día cosas muy básicas como los productos que uso en la piel que me están ayudando por el proceso que estoy pasando en mi piel. Cuénteme que les gustaría ver, me gustaría hacer un contenido relevante para ustedes, que les sirva, que les ayude tal vez cómo me preparo para un casting internacional. Cuéntenme y yo las escucho”, agregó.

Marcelo Tinelli le habría sido infiel a Milett Figueroa, revela modelo argentina: “Me decía, te quiero”

La atención de los medios vuelve a enfocarse en Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, esta vez a raíz de las declaraciones de una joven influencer llamada Cande Lecce, quien reveló haber mantenido una relación amorosa con el argentino mientras él iniciaba su romance con la exchica reality.

Según los comentarios de la influencer, Tinelli le habría asegurado que su relación con la exparticipante de ‘Bailando 2023′ era simplemente parte del show.

“Me decía, te quiero (...) Yo confié y creí en ese hombre como no creí en nadie, desde esa primera noche que estuve ahí en su departamento, él me miró a los ojos y me dijo que me iba a ayudar en el mundo del espectáculo”, reveló Cande Lecce.

Luego continuó con: “Cuando estaba por dar una nota para Intrusos, él vino y dijo: ‘Cuídenla a esta chica’. Me sentí contenta. Esa noche me pasó a buscar y fuimos a su departamento, después de comer. Había una relación amorosa, pero no lo hicimos público”.

La modelo argentina también contó que el romance de Marcelo con Milett era puro show: “Entendí que era parte del show y bueno (…), él decía (que todo era parte del show), era todo raro, yo nunca creí tampoco en esa relación (…) nos seguíamos mensajeando (cuando apareció la peruana)”.

Te puede interesar