La pareja del cantante Erick Elera, Allison Pastor rechazó los recientes comentarios en su contra por posar en bikini y lencería en sus redes sociales, donde tiene más de 300 mil seguidores.

Ella habría recibido insultos y calificativos de alto calibre, por lo que decidió tomarse su tiempo y enviar un comunicado a sus fans. En su escrito, ella dijo - de manera contudente - que el hecho de que está casada o tengo un hijo no le impide vestirse de manera sexy.

“Sí, soy una mujer casada y tengo un hijo y por eso ¿tengo que cohibirme en tomarme una foto sexy? ¿dejar de ser la mujer que siempre fui y con la que mi esposo se enamoró de mi? ¿dejar de hacer ejercicios para verme bien?”, cuestionó Pastor.

“Mi familia tiene todo mi tiempo y atención, los amo muchísimo y son lo más importante. Pero yo también soy lo más importante y me amo y nunca dejaré de verme bien o sentirme cómoda y dejar de ser yo”; agregó.

Allison Pastor tiene un hijo con el conocido actor y se ha caracterizado por compartir en redes sus rutinas de ejercicios y alimentación saludable.

“Vivimos en un mundo doble moral. Donde disque ‘no al maltrato a la mujer’ pero hay muchas de ella que insultan y catalogan con muchas ofensa. Dios paren. Y vivan sus vida y dejen de meterse en la vida de otros. A mí tus insultos no me ofenden pero si me fastidia que sean tan hipócritas (...) dejo en claro que yo me visto y me tomo foto como se me da la gana”.

Y para callar a las críticas, aclaró que a Erick Elera no le molestan sus ‘fotos sexy’ y que, más bien, la apoya pues ambos tienen una relación de igualdad.

“Gracias a la vida me tocó un hombre que me apoya y jamás me cortará las alas. Soy su compañera no un títere. Él no mando ni yo mando. Mi esposo no es la persona machista que quizá tu seas”, puntualizó.

