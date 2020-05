El Tik Tok es una red social que ha logrado sobrellevar a muchas personas esta cuarentena debido a la pandemia por el coronavirus o Covid-19.

Esta vez sorprendieron Erick Elera y Nataniel Sánchez, los recordados “Joel” y “Fernanda” en la serie “Al Fondo Hay Sitio”, quienes decidieron recrear uno de los episodios.

Ambos, Erick Elera y Nataniel Sánchez compartieron este Tik Tok en sus respectivas cuentas de Instagram ella contó que lo hizo en medio de una situación de insomnio.

“Las cosas que me hace grabar @erickeleraoficial cuando tiene insomnio! Me he divertido mucho haciéndolo! Cuéntenme si les gustó!”, escribió Nataniel Sánchez.

Por su parte, Erick Elera escribió: “Nueva versión @natanielsanchezvPa la gente jajaja aún con diferencias de horario jajaja”.

