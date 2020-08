El exchico reality, Ernesto Jiménez, estuvo como invitado en el programa “En Exclusiva”, comentando sobre varios temas de la farándula limeña. Uno de ellos fue el photoshop que utilizan en sus fotografías varias figuras del espectáculo.

En este caso, el fotógrafo se refirió a Sheyla Rojas, quien tiene la costumbre de subir contenido a sus redes sociales con la edición correspondiente. “Hay un montón de artistas que se exceden con el photoshop, pero han aprendido, porque en los inicios, los horrores que tenían en la edición fotográfica eran tremendos, pero a raíz de que los criticaron tanto, que ya saben como hacerlo bien”, comenzó diciendo.

Asimismo, el excombatiente aseguró que la conductora de “Estás en todas” muchas veces borra detalles generales de las fotos para que su piel se vea mucho más tersa y delicada.

“Lo que si hay en esta foto, es que en un afán de bajarle los detalles de la piel del rostro, para que el cutis se vea más terso, las chicas terminan eliminando los detalles de toda la foto y tienes cabellos como estos que parecen una tela, que no ves la fibras de los cabellos, que se ve borroso. En mi experiencia viendo fotos de Sheyla, es que ella no se agranda el derrier, pero se quita la cintura. Es lo que yo he visto en otras fotos”, manifestó.

Ernesto Jiménez sobre los retoques de Sheyla - Ojo

