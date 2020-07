El panelista de espectáculos y exchico reality, Ernesto Jiménez, se refirió a la derrota del ceviche peruano en el Campeonato Street Food Latinoamerica de Netflix Latinoamérica frente al Tlayuda de México.

A través de su cuenta de Twitter, Ernesto Jimérez escribió: “Al cabo que ni queríamos ganar. Fue solo para hacer más interesante la encuesta . . . . . (Eso nos pasa por darle tanto rating a La Rosa de Guadalupe)”.

Al cabo que ni queríamos ganar. Fue solo para hacer más interesante la encuesta 🥺

.

.

.

.

.

(Eso nos pasa por darle tanto rating a La Rosa de Guadalupe) — Ernesto Jiménez (@ErnestoJimenex) July 23, 2020

Luego, Ernesto Jiménez volvió a ironizar tras la pérdida de nuestro plato bandera. “Ganó la Tlayuda, que sabe a Choripan, pero en verdad es Ceviche. #Teniaqueserelchavodel8″.

Ganó la Tlayuda, que sabe a Choripan, pero en verdad es Ceviche. #Teniaqueserelchavodel8 — Ernesto Jiménez (@ErnestoJimenex) July 23, 2020

Horas antes, Ernesto Jiménez dejó en claro que le gusta la comida mexicana y que no hablaría mal de ella. “No voy decir nada malo de la comida mexicana. Me gusta la comida mexicana. No voy a comentar sobre lo que pienso de la comida mexicana. Como comida mexicana. Es rica la comida mexicana. Me voy a callar sobre la comida mexicana”.

No voy decir nada malo de la comida mexicana. Me gusta la comida mexicana. No voy a comentar sobre lo que pienso de la comida mexicana. Como comida mexicana. Es rica la comida mexicana. Me voy a callar sobre la comida mexicana. — Ernesto Jiménez (@ErnestoJimenex) July 23, 2020

