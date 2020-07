A través de una transmisión en vivo por medio de su cuenta de Instagram, Ernesto Pimentel se refirió a su personaje de La Chola Chabuca. Él mencionó que us a La Chola Chabuca como una denuncia. “Si yo realmente hubiera sido mujer, hubiera sido chola y yo realmente hubiera sido La Chola Chabuca, no me hubieran dado la oportunidad”, señaló.

Este live se viralizó en redes sociales porque es la primera vez que Pimentel habla sobre el personaje que interpreta. Cabe mencionar, que el conductor de televisión viene desarrollando este personaje desde hace 25 años cuando hizo su primera aparición en el programa “Sinvergüenza”, conducido por Tatiana Astengo y Christian Thorsen.

De otro lado en el 2019, Ernesto Pimentel hizo noticia anunciado que se convirtió en papá. “Hoy quiero compartir con todos ustedes mi sueño más largo, mi anhelo más duradero y el que será desde hoy el gran motivo de mi vida. Hoy ha llegado al mundo Gael Pimentel a las 33 semanas, pesando 3 kilos”, indicó en su momento.