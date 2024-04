El próximo jueves 11 de abril, se estrenará en los cines “Chabuca”, una película que promete tocar la fibra sensible en el corazón de los peruanos a través de la historia real de Ernesto Pimentel, quien se ganó el afecto del público con su icónico personaje: la Chola Chabuca. Esta cinta también marca el debut protagónico de Sergio Armasgo, experimentado actor de teatro quien aceptó el reto de meterse en la piel de dos de las figuras más populares de la televisión y el espectáculo nacional.

A una semana del tan esperado estreno, Pimentel admitió nuevamente que aún no ha podido ver la película completa porque le resulta difícil. “Esta película es el proyecto profesional más importante de toda mi vida. Yo aún no he podido verla, intenté pero los primeros minutos son muy fuertes para mí, son momentos que me marcaron como persona y es muy duro para mí verlo en la pantalla”, comentó el comediante.

A través de esta historia, el elenco busca transmitir no solo la historia de Ernesto Pimentel sino también la lucha constante de un personaje que nunca se rindió. Para Serio Armasgo, quien protagoniza la película, fue un desafío poder encarnar a este personaje. Sin embargo, acotó que su intención siempre fue aproximarse a las figuras de la Chola Chabuca y a Pimentel con el máximo respeto posible a la hora de actuar. “Tuve que trabajar mucho para construir el personaje, no quería que la percepción que tenía de Ernesto y Chabuca interfiera en mi proceso creativo, por eso investigué, averigüé, conversé con el propio Ernesto muchas veces, con sus amigos, con sus personas más cercanas para saber cómo lo percibían y tuve la suerte de tener como director a Jorge Carmona quien supo guiarme desde el principio, me siento agradecido y muy afortunado”, explica el actor.

El elenco de “Chabuca” está conformado por actores importantes como Haydeé Cáceres, Norka Ramirez, Miguel Dávalos, Izan Alcázar, Gina Yangali, Brando Gallessi, Alejandro Villagomez, Gerson Del Carpio y Erick Elera, quienes interpretan a las diversas figuras que formaron parte de la televisión y el espectáculo de los años 80s y 90s. Además, muchos de ellos conocen a Ernesto Pimentel y no dudaron en formar parte de este importante paso en su carrera.

Cabe destacar que la preventa de entradas para “Chabuca” está disponible desde hoy y que este 5 de abril el elenco se presentará en Real Plaza Trujillo para compartir con el público.