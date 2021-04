Esaú Reátegui Wong no tiene reparo alguno en confesar que está viviendo un sueño del que no quiere despertar. Y es que, para este joven de 20 años, la vida nunca ha sido un cuento de hadas, siempre tuvo que inventarse mundos de fantasía, escenarios inalcanzables y hasta personajes ficticios para salir adelante.

Pero hoy todo es diferente, lo que le toca vivir esta vez es pura realidad, historias de carne y hueso.

Desde Callería (Pucallpa) a los estudios de América Televisión en Lima llegó hace una semana arropada de la Uchulú, su nueva piel convertida en influencer, como hoy se denominan a esas populares estrellas que han parido las redes sociales convirtiéndolas en celebridades.

ONCE HERMANOS

“Yo me río cuando mucha gente me escribe y cree que por la popularidad se me han subido los humos, eso me da hasta risa”, cuenta a OJO, el octavo de 11 hermanos. “Lo que dicen eso no saben que yo desde los cinco años me gano la vida y sé lo que es la pobreza. He vendido en la calle curichi (marcianos), aguaje, ñuto, pescado, y también he ayudado en una tienda, lo que vivo ahora lo tomo con mucha humildad”, agrega.

Este inquieto muchacho le debe todo a la Uchulú, aunque aclara que solo se viste con minifalda y se pone tacos para grabar sus videos y presentarse en televisión.

“Ese personaje me sacó de la depresión, del hoyo en el que estaba por una decepción amorosa, cuando creía que todo se había acabado llegó la Uchulú”, recuerda.

“Tuve referentes como La Chola Chabuca y la ‘Veneno’ (fallecida transexual española), pero sobre todo me inspiré en la mujer selvática, en su picardía, su forma de enfrentar la vida. Quise empoderarla y de paso divertirme”, cuenta.

El personaje nació antes de la pandemia y TikTok fue la plataforma elegida por la Uchulú para subir los videos en los que no ponía límites a su humor. Y así empezó a conseguir seguidores y no tardaron en llamarla para que debute sobre los escenarios.

“Me invitaron a animar el Carnaval Charapa, pero como yo no tenía experiencia me dio pánico escénico y me quedé callado, no pude pronunciar una palabra, pero la gente se dio cuenta y me apoyó. Aún no supero esa timidez aunque no parezca. Cuando me voy a presentar en algún canal o estoy en una entrevista empiezo a temblar y a sudar frío”, dice.

“Uchulú” aprovecha popularidad de tema “No sé”.

Uchulú ya era popular en redes, tras participar de un “challenge” (reto) que proponía subir un un video con coreografía incluida del tema “No sé”, del grupo Explosión de Iquitos. El resultado fue impresionante, sus seguidores empezaron a subir como la espuma y la canción se convirtió en un boom.

“Explosión es mi grupo preferido. Cuando voy a Iquitos asisto a sus conciertos. Que me inviten a grabar el video oficial del tema, para mí fue todo un honor”, afirma.

Esaú, como le gusta que lo llamen cuando se quita la peluca y los tacos, no deja de soñar. Quiere estudiar Artes Escénicas y Marketing, llevar a su mamá a viajar por el mundo y que nadie se sienta discriminado, como alguna vez se sintió él. Manifiesta que “Uchulú me ha dado la oportunidad de demostrar que todos podemos cumplir nuestros sueños, y el mío recién está empezando”.

1 millón de seguidores tiene la Uchulú en su cuenta en TikTok que le ha dado popularidad.

