Laura Elena Villa, viuda de Armando Manzanero, habló sobre los últimos momentos que vivió al lado del famoso cantante. Además, lamentó que los planes que tenían de casarse por la iglesia no se hayan podido concretar.

En una entrevista con el programa “Sale el Sol”, Villa reveló que un mes antes de que el artista falleciera, ambos tuvieron una cena especial en donde él le agradeció la felicidad vivida a su lado.

“Han sido los días que nunca imaginé que pudiera vivir. Yo les comento a la gente que amo, que parece que él supiera, porque hace un mes, el día 28, era una tarde que estábamos y me dijo: ‘Te quiero agradecer por la vida tan preciosa que me diste’”, reveló.

Laura Villa confesó que ha tomado esa última cena como una despedida del cantante hacía ella, además recordó detalles de aquel día. “Era el 28 de noviembre, me regaló unos vestidos, me invitó a cenar, tomamos una copa de vino, nos la pasamos increíble y me dijo: ‘Ha sido la mejor luna de miel que me has dado’, eso fue el 28 de noviembre y al mes él fallece”, dijo conmovida.

Laura Villa contó que ambos querían casarse por la Iglesia en un futuro; sin embargo, esto no pudo ser posible. “Me decía que se quería casar conmigo por la Iglesia, pero fue de esos planes de esta vida que no se nos hizo. Tengo una foto muy chiquita que no tiene marco, lo beso, y lo beso y le digo todo lo que siento todos los días porque así siento que lo extraño, que lo amo”, añadió.

Entre lágrimas, Elena Villa confesó que todos los días recuerda a su esposo y trata de hablar con él: “Le digo: ‘Amor mío te fuiste físicamente, pero te tengo en mi corazón’. Lo extraño, me hace falta y que le agradezco, que no tengo palabras para dar las gracias por todo el amor que me dio”.

