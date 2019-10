La aún esposa de Christian Domínguez, Tania, salió al frente y fue entrevistada por el programa Magaly TV La firme desde Estados Unidos.

Tania reveló que ha buscado muchas veces a Christian Domínguez, a través de varias personas, para iniciar el proceso de divorcio. Sin embargo, ella asegura que el cumbiambero siempre la evade.

“Los únicos casados aquí, somos él y yo. Yo he tratado de buscarlo a través de personas pero simplemente él evade eso y me parece super ridículo. Siempre ha coincidido que está en una relación con esta o aquella y él no me da la cara”, dijo.

El hombre perfecto

La esposa de Christian Domínguez lo defendió de las acusaciones que le hicieron sus exparejas Vania Bludau y Karla Tarazona, quienes lo compararon con un olluquito.

“Yo no tengo ninguna queja de mi tiempo con él, nada que quejarme, para mí fue el hombre perfecto”, señaló la única esposa del cumbiambero.